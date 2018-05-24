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Суд ЄС зобов'язав Ле Пен
виплатити Європарламенту 300...

Суд ЄС зобов'язав Ле Пен виплатити Європарламенту 300...
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 17:45

Суд ЄС зобов'язав Ле Пен виплатити Європарламенту 300...

Пропонуємо до обговорення:
Парламент попередив Ле Пен, що якщо гроші не будуть повернуті до січня 2017 року, вони будуть зняті з її зарплати.

Дивися повний текст Суд ЄС зобов'язав Ле Пен виплатити Європарламенту 300 тис. євро.
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nihto19
 
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