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Суд ЄС зобов'язав Ле Пен виплатити Європарламенту 300...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 чер, 2018 17:45
Пропонуємо до обговорення:
Парламент попередив Ле Пен, що якщо гроші не будуть повернуті до січня 2017 року, вони будуть зняті з її зарплати.
Дивися повний текст Суд ЄС зобов'язав Ле Пен виплатити Європарламенту 300 тис. євро
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Додано: Вів 19 чер, 2018 17:45
путен памаги-и-и-и!
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