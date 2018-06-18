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Южаніна розповіла про штрафи
для автомобілів на єврономерах

Южаніна розповіла про штрафи для автомобілів на єврономерах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 19:09

Южаніна розповіла про штрафи для автомобілів на єврономерах

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила глава податкового комітету Верховної Ради.

Дивися повний текст Южаніна розповіла про штрафи для автомобілів на єврономерах.
R2
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Хм. Очень продуманная борьба с хитромудрыми перегонщиками б***
link654
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 19:23

  link654 написав:Хм. Очень продуманная борьба с хитромудрыми перегонщиками б***

хм,ты с какой планеты прилетел? Ты в курсе что из -за таких ЙУХжаниных, простой чел не может себе нормальную машину пригнать,за недорого. А ему приходится ездить на умершей таврии, москвиче, жигуле и т.д или на маршрутном бы*** -Богдан.
сірий
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