Про це повідомила глава податкового комітету Верховної Ради.
Дивися повний текст Южаніна розповіла про штрафи для автомобілів на єврономерах.
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Додано: Вів 19 чер, 2018 19:09
Южаніна розповіла про штрафи для автомобілів на єврономерах
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Дивися повний текст Южаніна розповіла про штрафи для автомобілів на єврономерах.
Додано: Вів 19 чер, 2018 19:23
хм,ты с какой планеты прилетел? Ты в курсе что из -за таких ЙУХжаниных, простой чел не может себе нормальную машину пригнать,за недорого. А ему приходится ездить на умершей таврии, москвиче, жигуле и т.д или на маршрутном бы*** -Богдан.
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