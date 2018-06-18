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Южаніна розповіла про штрафи
для автомобілів на єврономерах

Южаніна розповіла про штрафи для автомобілів на єврономерах
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 19:09

Южаніна розповіла про штрафи для автомобілів на єврономерах

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила глава податкового комітету Верховної Ради.

Дивися повний текст Южаніна розповіла про штрафи для автомобілів на єврономерах.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 19:09

Хм. Очень продуманная борьба с хитромудрыми перегонщиками б***
link654
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 19:23

  link654 написав:Хм. Очень продуманная борьба с хитромудрыми перегонщиками б***

хм,ты с какой планеты прилетел? Ты в курсе что из -за таких ЙУХжаниных, простой чел не может себе нормальную машину пригнать,за недорого. А ему приходится ездить на умершей таврии, москвиче, жигуле и т.д или на маршрутном бы*** -Богдан.
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 12:38

  сірий написав: хм,ты с какой планеты прилетел? Ты в курсе что из -за таких ЙУХжаниных, простой чел не может себе нормальную машину пригнать,за недорого. А ему приходится ездить на умершей таврии, москвиче, жигуле и т.д или на маршрутном бы*** -Богдан.

Что самое интересное, "нормальную" машину пригнать можно без проблем. Или ты считаешь 20-30-ти летние машины, которые в ЕС техосмотр не пройдут, нормальными? Особенно меня удивляют владельцы 3-5-ти литровых убитых авто, что им слишком дорого все. Нужно покупать машину по карману. Узнайте люди с каким доходом покупают в Германии 3-5 литровые машины. У меня машина максимум за год сжимает бензина на сумму,сколько она стоит
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 13:30

все для людей

и почему житель Молдовы может позволить себе пусть 10-летнюю тачку, а житель Украины должен за такую же тачку переплачивать в 2 раза минимум?
Либертарианец
Jorj
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 13:36

  Jorj написав:все для людей и почему житель Молдовы может позволить себе пусть 10-летнюю тачку, а житель Украины должен за такую же тачку переплачивать в 2 раза минимум?

Почему житель Германии свою, новой купленной и менее убитую, б/у тачку продаёт дешевле, чем украинец, хотя новыми в салоне они стоят одинаково? Объясните, кто нибудь. Это с жадностью связано или с тем, что на убитых тачках дозволено в Украине ездить?
link654
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 13:39

link654 не понял смысл вопроса.
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Jorj
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 17:38

Re: Южаніна розповіла про штрафи для автомобілів на єврономе

  Jorj написав:и почему житель Молдовы может позволить себе пусть 10-летнюю тачку, а житель Украины должен за такую же тачку переплачивать в 2 раза минимум?

Вы вероятно не заметили варианты ответа
https://news.finance.ua/ru/news/-/42853 ... -5-mln-grn
или вот
https://news.finance.ua/ru/news/-/42873 ... sledovanie
ну как то так..
vill
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