Всі свої поточні борги Україна має погасити до 2045 року.
Дивися повний текст Цього року Україна планує погасити майже 327 млрд гривень боргів.
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Додано: Вів 19 чер, 2018 19:23
Цього року Україна планує погасити майже 327 млрд...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Цього року Україна планує погасити майже 327 млрд гривень боргів.
Додано: Вів 19 чер, 2018 19:23
При М0 порядка 300 млрд гривен... Что же будет с гривней?
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