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Цього року Україна планує
погасити майже 327 млрд...

Цього року Україна планує погасити майже 327 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 19:23

Цього року Україна планує погасити майже 327 млрд...

Пропонуємо до обговорення:
Всі свої поточні борги Україна має погасити до 2045 року.

Дивися повний текст Цього року Україна планує погасити майже 327 млрд гривень боргів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 19:23

...в том числе по внутреннему долгу — 229,37 млрд гривен


При М0 порядка 300 млрд гривен... Что же будет с гривней?
MrNice
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 21:52

  MrNice написав: При М0 порядка 300 млрд гривен... Что же будет с гривней?

В 2017 выплачено 240 млрд без проблем. Надоели ваши зрадофильские фантазии.
locustsucol
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