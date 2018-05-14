Технологію вибивання боргів за комуналку вже випробували на жителях Троєщини.
Дивися повний текст "Київводоканал" почав перекривати каналізацію боржникам.
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Додано: Вів 19 чер, 2018 19:32
"Київводоканал" почав перекривати каналізацію боржникам
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Дивися повний текст "Київводоканал" почав перекривати каналізацію боржникам.
Додано: Вів 19 чер, 2018 19:36
Угу, значит сцать и срать в подъезде или во дворе. ХЕНИАЛЬНО. к***а, каменный век. Реформа у дийи!!!
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