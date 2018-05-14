Технологію вибивання боргів за комуналку вже випробували на жителях Троєщини.
Дивися повний текст "Київводоканал" почав перекривати каналізацію боржникам.
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Додано: Вів 19 чер, 2018 19:32
"Київводоканал" почав перекривати каналізацію боржникам
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Київводоканал" почав перекривати каналізацію боржникам.
Додано: Вів 19 чер, 2018 19:36
Угу, значит сцать и срать в подъезде или во дворе. ХЕНИАЛЬНО. к***а, каменный век. Реформа у дийи!!!
Додано: Вів 19 чер, 2018 20:00
Уверен на 100%, что половина долгов это с космоса взятые цифры. Например, у меня 176грн долга просто появилось пару лет назад, объяснить водоканал не может за что и списать не хочет, все квитанции с оплатой по счетчику присутствуют. На письма не отвечают ни на заказыне ни на электронные. Подавать в суд из-за 176 грн я не буду, вот так и телепается долг, которого нет.
Додано: Вів 19 чер, 2018 20:01
А на счет этой заслонки - фигня все это, появится дядя Вася, которые за 50грн сверлом на гибком удлиннителе будет их высверливать....
Додано: Вів 19 чер, 2018 20:26
Для пещерных людей - пещерные правила.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Вів 19 чер, 2018 20:29
Диаметр сверла должен быть довольно большой, все таки там и твердые отходы есть.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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