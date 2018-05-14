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"Київводоканал" почав перекривати
каналізацію боржникам

"Київводоканал" почав перекривати каналізацію боржникам
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 19:32

"Київводоканал" почав перекривати каналізацію боржникам

Пропонуємо до обговорення:
Технологію вибивання боргів за комуналку вже випробували на жителях Троєщини.

Дивися повний текст "Київводоканал" почав перекривати каналізацію боржникам.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 19:32

А не простіше воду перекрити?
0mage0
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 19:36

Угу, значит сцать и срать в подъезде или во дворе. ХЕНИАЛЬНО. к***а, каменный век. Реформа у дийи!!!
сірий
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 20:00

Уверен на 100%, что половина долгов это с космоса взятые цифры. Например, у меня 176грн долга просто появилось пару лет назад, объяснить водоканал не может за что и списать не хочет, все квитанции с оплатой по счетчику присутствуют. На письма не отвечают ни на заказыне ни на электронные. Подавать в суд из-за 176 грн я не буду, вот так и телепается долг, которого нет.
civ
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 20:01

А на счет этой заслонки - фигня все это, появится дядя Вася, которые за 50грн сверлом на гибком удлиннителе будет их высверливать....
civ
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 20:26

  сірий написав:Угу, значит сцать и срать в подъезде или во дворе. ХЕНИАЛЬНО. к***а, каменный век. Реформа у дийи!!!


Для пещерных людей - пещерные правила.
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AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 20:29

  civ написав:А на счет этой заслонки - фигня все это, появится дядя Вася, которые за 50грн сверлом на гибком удлиннителе будет их высверливать....


Диаметр сверла должен быть довольно большой, все таки там и твердые отходы есть.
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 21:39

  сірий написав:Угу, значит сцать и срать в подъезде или во дворе. ХЕНИАЛЬНО. к***а, каменный век. Реформа у дийи!!!

Как бы это норма в цивилизации - оплата промышленных предприятий за канализацию. И в китае, и в расеи, и в польше и в Эстонии.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 06:19

А хто їм дав дозвіл ? де з цим дозволом можна ознайомитись ? Дякую.
poshukinform2018
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