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"Київводоканал" почав перекривати
каналізацію боржникам

"Київводоканал" почав перекривати каналізацію боржникам
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 17:52

  civ написав:А на счет этой заслонки - фигня все это, появится дядя Вася, которые за 50грн сверлом на гибком удлиннителе будет их высверливать....


В Кировограде и Полтаве такая практика со средины 90-х, не слышал, чтобы кто-то высверливал. Насчет того, что начинают гадить в подъезде - да, бывает
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 21:04

Re:

Мне когда то прилепили 15 кубов холодной воды. В квартире никто почти не жил, в месяц использовалось полкуба воды. Прилепили 15 кубов как среднее когда то использованное. Это за то что не указывал каждый месяц до 20-го числа показания счетчиков. А прикиньте теперь что в квартире не живут год, уехали на заработки и квартирантов запускать не хотят. В моем случае было бы 15х12= 180 кубов, около 2700 грн выковыряных у кого то из носа. Кто то сидел и от нечего делать колупался в носу, козявки крутил и додумался до начисления не использованного.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 21:17

  0mage0 написав:А не простіше воду перекрити?

Яким чином??? У більшості будинків збудованих за часів СРСР вода подається стояками, одразу в усі квартири, зверху до низу.
Це тільки у нових будинках можна перекрити у коридорі окрему квартиру.
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 21:45

  p_a_l написав:Мне когда то прилепили 15 кубов холодной воды. В квартире никто почти не жил, в месяц использовалось полкуба воды. Прилепили 15 кубов как среднее когда то использованное.

У меня была в марте от Киевэнерго более изящная разводка по горячей(!) воде...
В прошлом году проводили сверку показаний(первую) и написали одни показания, реальные, которые потом оказались заниженными по факту на 16 кубов в мартовской базе(внезапно!), причем у меня в акте была правильная цифра, а в базу внесли на 16кубов меньше, т.е. когда я продолжал платить по счетчикам, то у меня оказался долг в 16 кубов неоплаченный, т.к. их биллинг показывал неоплаченных 16 кубов. Бодался с ними 8(!!!) месяцев, доходило до суда, оказывается им ваш акт сверки и все платежи за год - до лампочки, если у них в базе по этому акту внесены другие цифры. Они верят тому, что в базе, а ваша копия акта - филькина грамота. Грят, идите в суд, а нафига оно мне надо судиться за 1300грн??? У знакомого была похожая ситуация: потерял и время и деньги, тоже "нарисовали" некорректную цифру при сверке. Плюнул и заплатил, т.к. здоровье и время дороже. :twisted:
Watcher
 
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  #<12
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