"Київводоканал" почав перекривати каналізацію боржникам

Додано: Сер 20 чер, 2018 21:45

p_a_l написав: Мне когда то прилепили 15 кубов холодной воды. В квартире никто почти не жил, в месяц использовалось полкуба воды. Прилепили 15 кубов как среднее когда то использованное. Мне когда то прилепили 15 кубов холодной воды. В квартире никто почти не жил, в месяц использовалось полкуба воды. Прилепили 15 кубов как среднее когда то использованное.

У меня была в марте от Киевэнерго более изящная разводка по горячей(!) воде...В прошлом году проводили сверку показаний(первую) и написали одни показания, реальные, которые потом оказались заниженными по факту на 16 кубов в мартовской базе(внезапно!), причем у меня в акте была правильная цифра, а в базу внесли на 16кубов меньше, т.е. когда я продолжал платить по счетчикам, то у меня оказался долг в 16 кубов неоплаченный, т.к. их биллинг показывал неоплаченных 16 кубов. Бодался с ними 8(!!!) месяцев, доходило до суда, оказывается им ваш акт сверки и все платежи за год - до лампочки, если у них в базе по этому акту внесены другие цифры. Они верят тому, что в базе, а ваша копия акта - филькина грамота. Грят, идите в суд, а нафига оно мне надо судиться за 1300грн??? У знакомого была похожая ситуация: потерял и время и деньги, тоже "нарисовали" некорректную цифру при сверке. Плюнул и заплатил, т.к. здоровье и время дороже.