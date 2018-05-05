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Хакери використали інтернет-кафе
для майнінгу на $800 000

Хакери використали інтернет-кафе для майнінгу на $800 000
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 20:29

Хакери використали інтернет-кафе для майнінгу на $800 000

Пропонуємо до обговорення:
Група хакерів вступила в змову з фірмами з технічного обслуговування комп'ютерів у Китаї.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 20:30

жадность сгубила - если бы ограничили загрузку ЦП на уровне 15-20 %, то никто бы и не заметил. )))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
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