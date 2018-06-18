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У Росії запропонували стежити
за зняттям готівки з...

У Росії запропонували стежити за зняттям готівки з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 20:30

У Росії запропонували стежити за зняттям готівки з...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд РФ хоче знати, хто, де і скільки знімає готівки з іноземних платіжних карток.

Дивися повний текст У Росії запропонували стежити за зняттям готівки з карток іноземних банків.
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 20:30

Вот и трындец фрилансерам на России.
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