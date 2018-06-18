Уряд РФ хоче знати, хто, де і скільки знімає готівки з іноземних платіжних карток.
Дивися повний текст У Росії запропонували стежити за зняттям готівки з карток іноземних банків.
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Додано: Вів 19 чер, 2018 20:30
У Росії запропонували стежити за зняттям готівки з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Росії запропонували стежити за зняттям готівки з карток іноземних банків.
Додано: Вів 19 чер, 2018 20:30
Вот и трындец фрилансерам на России.
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