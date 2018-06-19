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В Україні страховики ініціюють
подорожчання автостраховки

В Україні страховики ініціюють подорожчання автостраховки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 20:51

В Україні страховики ініціюють подорожчання автостраховки

Пропонуємо до обговорення:
Учасники ринку автострахування хочуть, щоб компанії, які часто і щедро платять потерпілим в ДТП, могли продавати клієнтам більш дорогу страховку.

Дивися повний текст В Україні страховики ініціюють подорожчання автостраховки.
R2
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