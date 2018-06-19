Учасники ринку автострахування хочуть, щоб компанії, які часто і щедро платять потерпілим в ДТП, могли продавати клієнтам більш дорогу страховку.
Дивися повний текст В Україні страховики ініціюють подорожчання автостраховки.
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Додано: Вів 19 чер, 2018 20:51
В Україні страховики ініціюють подорожчання автостраховки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні страховики ініціюють подорожчання автостраховки.
Додано: Вів 19 чер, 2018 22:24
Собрано страховых премий 3,734 млрд , выплачено 1,888 млрд.грн.
Где тут убыточность? Это - элементарная жадность!
Додано: Вів 19 чер, 2018 22:31
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