Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.
Дивися повний текст Порошенко схвалив підвищення мита на експорт металобрухту.
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Додано: Вів 19 чер, 2018 21:42
Порошенко схвалив підвищення мита на експорт металобрухту
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Дивися повний текст Порошенко схвалив підвищення мита на експорт металобрухту.
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