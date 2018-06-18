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Порошенко схвалив підвищення
мита на експорт металобрухту

Порошенко схвалив підвищення мита на експорт металобрухту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 21:42

Порошенко схвалив підвищення мита на експорт металобрухту

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Дивися повний текст Порошенко схвалив підвищення мита на експорт металобрухту.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 21:43

Что то для страны полезное делает, Красава!
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