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ДФС виявила нелегальний
міні-НПЗ в Харківській області

ДФС виявила нелегальний міні-НПЗ в Харківській області
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 21:48

ДФС виявила нелегальний міні-НПЗ в Харківській області

Пропонуємо до обговорення:
Державна фіскальна служба (ДФС) виявила нелегальний міні-нафтопереробний завод (НПЗ) в м. Мерефі Харківської області, повідомила прес-служба офісу великих платників податків ДФС.

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