|
|
ДФС виявила нелегальний міні-НПЗ в Харківській області
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 чер, 2018 21:48
Пропонуємо до обговорення:
Державна фіскальна служба (ДФС) виявила нелегальний міні-нафтопереробний завод (НПЗ) в м. Мерефі Харківської області, повідомила прес-служба офісу великих платників податків ДФС.
Дивися повний текст ДФС виявила нелегальний міні-НПЗ в Харківській області
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 82690
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 19 чер, 2018 21:49
Поддержим отечественного производителя арестами и штрафами!
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 632
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 106 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2
|139
|
|
|11
|707
|
|
|2
|177
|