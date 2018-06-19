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Англійський суд дозволив заморозити
активи "Газпрому" за...

Англійський суд дозволив заморозити активи "Газпрому" за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 21:55

Англійський суд дозволив заморозити активи "Газпрому" за...

Пропонуємо до обговорення:
У НАК нагадали, що це необхідно для забезпечення рішення Стокгольмського арбітражу виплати $2,6 млрд.

Дивися повний текст Англійський суд дозволив заморозити активи "Газпрому" за клопотанням "Нафтогазу".
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 21:56

Новость висит 5 часов, уползает из списка последних новостей и нет ни одного камента про то как это все смешно вяликой от "местных" волгарей и кактусов. Администрация, недорабатываете. Теряете скрепный запашок своего портала. Так дойдете до того, что оказывается война все-таки есть, и вернется портал в реальность.
locustsucol
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