У НАК нагадали, що це необхідно для забезпечення рішення Стокгольмського арбітражу виплати $2,6 млрд.
Дивися повний текст Англійський суд дозволив заморозити активи "Газпрому" за клопотанням "Нафтогазу".
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Додано: Вів 19 чер, 2018 21:55
Англійський суд дозволив заморозити активи "Газпрому" за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Англійський суд дозволив заморозити активи "Газпрому" за клопотанням "Нафтогазу".
Додано: Вів 19 чер, 2018 21:56
Новость висит 5 часов, уползает из списка последних новостей и нет ни одного камента про то как это все смешно вяликой от "местных" волгарей и кактусов. Администрация, недорабатываете. Теряете скрепный запашок своего портала. Так дойдете до того, что оказывается война все-таки есть, и вернется портал в реальность.
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