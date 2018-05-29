Про це в інтерв'ю ЕП повідомив генеральний менеджер GE Transportation з питань поставок і логістики Девід Кокс.
Дивися повний текст У GE розповіли, скільки може коштувати ремонт старих локомотивів Укрзалізниці.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 чер, 2018 22:40
У GE розповіли, скільки може коштувати ремонт старих...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У GE розповіли, скільки може коштувати ремонт старих локомотивів Укрзалізниці.
Додано: Вів 19 чер, 2018 22:41
А для чого нам "більш швидка, та глибока локалізація"? Користувалися 20 років старим, от і почекаємо ще 3-5 років на нові. Старе воно і модернізоване - старе.
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 29 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|