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У GE розповіли, скільки може
коштувати ремонт старих...

У GE розповіли, скільки може коштувати ремонт старих...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 22:40

У GE розповіли, скільки може коштувати ремонт старих...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в інтерв'ю ЕП повідомив генеральний менеджер GE Transportation з питань поставок і логістики Девід Кокс.

Дивися повний текст У GE розповіли, скільки може коштувати ремонт старих локомотивів Укрзалізниці.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 22:41

А для чого нам "більш швидка, та глибока локалізація"? Користувалися 20 років старим, от і почекаємо ще 3-5 років на нові. Старе воно і модернізоване - старе.
gost999
 
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