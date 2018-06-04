Про це заявив глава представництва Євросоюзу в Україні Хюг Мінгареллі.
Дивися повний текст ЄС: Українські олігархи й популісти перешкоджають виконанню Угоди про асоціацію.
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Додано: Сер 20 чер, 2018 00:05
ЄС: Українські олігархи й популісти перешкоджають...
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Дивися повний текст ЄС: Українські олігархи й популісти перешкоджають виконанню Угоди про асоціацію.
Додано: Сер 20 чер, 2018 00:06
"Мы называем их популистами, олигархами" - мудрость начинается там, где вещам дают верные имена
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