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ЄС: Українські олігархи й
популісти перешкоджають...

ЄС: Українські олігархи й популісти перешкоджають...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 00:05

ЄС: Українські олігархи й популісти перешкоджають...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив глава представництва Євросоюзу в Україні Хюг Мінгареллі.

Дивися повний текст ЄС: Українські олігархи й популісти перешкоджають виконанню Угоди про асоціацію.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 00:06

"Мы называем их популистами, олигархами" - мудрость начинается там, где вещам дают верные имена
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