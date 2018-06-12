Про це після брифінгу повідомив журналістам міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко.
Дивися повний текст У Кабміні розповіли, чого очікувати українцям у новому опалювальному сезоні.
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Додано: Сер 20 чер, 2018 08:03
У Кабміні розповіли, чого очікувати українцям у новому...
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Дивися повний текст У Кабміні розповіли, чого очікувати українцям у новому опалювальному сезоні.
Додано: Сер 20 чер, 2018 08:03
Как вам нравится? Наши счета будут зависеть от переговоров гос. органа - министерства и гос. компании Нафтогаз. Обе структуры существуют на деньги налогоплательщиков и решают при этом сколько с нас брать денег? Мало премий за решение Стокгольмского арбитража?
Додано: Сер 20 чер, 2018 08:23
Это можно было предвидеть-цена нефти доходила до 150 дол. за барель,соответственно и газ дорожал!Кто ставил себе газовые котлы и сносил печное отопление-проиграли.Дружно рубим дрова иподогреваемся электричеством по ночам (с двухтарифным счетчиком)!
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