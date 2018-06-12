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У Кабміні розповіли, чого
очікувати українцям у новому...

У Кабміні розповіли, чого очікувати українцям у новому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 08:03

У Кабміні розповіли, чого очікувати українцям у новому...

Пропонуємо до обговорення:
Про це після брифінгу повідомив журналістам міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко.

Дивися повний текст У Кабміні розповіли, чого очікувати українцям у новому опалювальному сезоні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 08:03

Как вам нравится? Наши счета будут зависеть от переговоров гос. органа - министерства и гос. компании Нафтогаз. Обе структуры существуют на деньги налогоплательщиков и решают при этом сколько с нас брать денег? Мало премий за решение Стокгольмского арбитража?
nalim
 
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Это можно было предвидеть-цена нефти доходила до 150 дол. за барель,соответственно и газ дорожал!Кто ставил себе газовые котлы и сносил печное отопление-проиграли.Дружно рубим дрова иподогреваемся электричеством по ночам (с двухтарифным счетчиком)!
borzol
 
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