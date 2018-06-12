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У Кабміні розповіли, чого
очікувати українцям у новому...

У Кабміні розповіли, чого очікувати українцям у новому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 08:03

У Кабміні розповіли, чого очікувати українцям у новому...

Пропонуємо до обговорення:
Про це після брифінгу повідомив журналістам міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко.

Дивися повний текст У Кабміні розповіли, чого очікувати українцям у новому опалювальному сезоні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 08:03

Как вам нравится? Наши счета будут зависеть от переговоров гос. органа - министерства и гос. компании Нафтогаз. Обе структуры существуют на деньги налогоплательщиков и решают при этом сколько с нас брать денег? Мало премий за решение Стокгольмского арбитража?
nalim
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 08:23

Это можно было предвидеть-цена нефти доходила до 150 дол. за барель,соответственно и газ дорожал!Кто ставил себе газовые котлы и сносил печное отопление-проиграли.Дружно рубим дрова иподогреваемся электричеством по ночам (с двухтарифным счетчиком)!
borzol
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 12:12

Re: У Кабміні розповіли, чого очікувати українцям у новому..

  borzol написав:Это можно было предвидеть-цена нефти доходила до 150 дол. за барель,соответственно и газ дорожал!

wti максимум 72,83 долларов США
brent максимум 80,46 долларов США
максимум был в мае 2018.
это легко проверить. какие 150 долларов???
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 12:19

  Pegasmaster написав: wti максимум 72,83 долларов США brent максимум 80,46 долларов США максимум был в мае 2018. это легко проверить. какие 150 долларов???

возможно человек имел в виду всю историю рынка нефти. Но то что подогреваться электричеством (не выдержат подстанции или проводка в многоквартирных домах - если 80% населения включит обогреватели) и рубить дрова (еще не все лесополосы вырубили?) всем не получится - факт.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 13:02

Re: У Кабміні розповіли, чого очікувати українцям у новому..

  RomanTik написав:возможно человек имел в виду всю историю рынка нефти.

Максимальная цена нефти сорта WTI (Light Sweet) была достигнута 11 июля 2008 года, превысив 147 долларов за баррель[22], после чего началось резкое снижение, продолжавшееся до декабря 2008 года, когда цены на нефть упали до уровня четырёхлетнего минимума в 36 долл. за баррель.

это максимальный максимум за всю историю. и это было недолго в 2008 году, т.е. 10 лет назад.
газ подорожал гораздо позже. кстати в 2008 году он был 180 баксов для Украины (нефть 140), а в 2012 году 426 баксов (нефть около 125).
просто не понятно зачем приводить цены 10-летней давности для описания ситуации на сейчас. никакой связи ведь нет.
Pegasmaster
 
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