Про це після брифінгу повідомив журналістам міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко.
Дивися повний текст У Кабміні розповіли, чого очікувати українцям у новому опалювальному сезоні.
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Додано: Сер 20 чер, 2018 08:03
У Кабміні розповіли, чого очікувати українцям у новому...
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Дивися повний текст У Кабміні розповіли, чого очікувати українцям у новому опалювальному сезоні.
Додано: Сер 20 чер, 2018 08:03
Как вам нравится? Наши счета будут зависеть от переговоров гос. органа - министерства и гос. компании Нафтогаз. Обе структуры существуют на деньги налогоплательщиков и решают при этом сколько с нас брать денег? Мало премий за решение Стокгольмского арбитража?
Додано: Сер 20 чер, 2018 08:23
Это можно было предвидеть-цена нефти доходила до 150 дол. за барель,соответственно и газ дорожал!Кто ставил себе газовые котлы и сносил печное отопление-проиграли.Дружно рубим дрова иподогреваемся электричеством по ночам (с двухтарифным счетчиком)!
Додано: Сер 20 чер, 2018 12:12
Re: У Кабміні розповіли, чого очікувати українцям у новому..
Додано: Сер 20 чер, 2018 12:19
возможно человек имел в виду всю историю рынка нефти. Но то что подогреваться электричеством (не выдержат подстанции или проводка в многоквартирных домах - если 80% населения включит обогреватели) и рубить дрова (еще не все лесополосы вырубили?) всем не получится - факт.
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Додано: Сер 20 чер, 2018 13:02
Re: У Кабміні розповіли, чого очікувати українцям у новому..
это максимальный максимум за всю историю. и это было недолго в 2008 году, т.е. 10 лет назад.
газ подорожал гораздо позже. кстати в 2008 году он был 180 баксов для Украины (нефть 140), а в 2012 году 426 баксов (нефть около 125).
просто не понятно зачем приводить цены 10-летней давности для описания ситуации на сейчас. никакой связи ведь нет.
Додано: Сер 20 чер, 2018 20:54
А вы внимательно еще раз прочитайте его первое предложение, тогда дойдет. У меня родня из сел тоже повыбрасывали печи и газовые котлы поставила, потом повыкидала газовые и поставила твердотопливные. Круговорот котлов в природе.
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