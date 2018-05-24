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Генпрокуратура відкликала позови проти боржників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 чер, 2018 08:48
Пропонуємо до обговорення:
Таким чином чиновники відмовилися від претензій до великих позичальників державного Приватбанку на загальну суму понад 25 млрд. грн.
Дивися повний текст Генпрокуратура відкликала позови проти боржників Приватбанку на суму 25 млрд
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Додано: Сер 20 чер, 2018 08:49
Интересно, какая сейчас такса за невозврат долгов?
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