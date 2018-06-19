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"Укрпошта" оцінює щорічні
збитки від доставки пенсій в...

"Укрпошта" оцінює щорічні збитки від доставки пенсій в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 09:00

"Укрпошта" оцінює щорічні збитки від доставки пенсій в...

Пропонуємо до обговорення:
На думку керівника компанії, при держрегулюванні цін потрібно компенсувати втрати компаній від цього регулювання.

Дивися повний текст "Укрпошта" оцінює щорічні збитки від доставки пенсій в мільярд гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 09:01

Удивительное рядом. Банки буквально дерутся за обслуживание пенсионеров, ибо выгодное это дело, а Укрпочта несет миллиардные убытки. Чудо чудесное.

Еще бы посмотреть сколько денег тратит пенсионный фонд на обслуживание самого себя.
heavensfeel
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 09:16

Re: "Укрпошта" оцінює щорічні збитки від доставки пенсій в..

Имеется ввиду наверное содержание почтальонов, которые разносят деньги пенсионерам. Банк же этим не занимается.
otg
 
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