На думку керівника компанії, при держрегулюванні цін потрібно компенсувати втрати компаній від цього регулювання.
Дивися повний текст "Укрпошта" оцінює щорічні збитки від доставки пенсій в мільярд гривень.
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Додано: Сер 20 чер, 2018 09:00
"Укрпошта" оцінює щорічні збитки від доставки пенсій в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Укрпошта" оцінює щорічні збитки від доставки пенсій в мільярд гривень.
Додано: Сер 20 чер, 2018 09:01
Удивительное рядом. Банки буквально дерутся за обслуживание пенсионеров, ибо выгодное это дело, а Укрпочта несет миллиардные убытки. Чудо чудесное.
Еще бы посмотреть сколько денег тратит пенсионный фонд на обслуживание самого себя.
Додано: Сер 20 чер, 2018 09:16
Re: "Укрпошта" оцінює щорічні збитки від доставки пенсій в..
Имеется ввиду наверное содержание почтальонов, которые разносят деньги пенсионерам. Банк же этим не занимается.
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