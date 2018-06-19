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"Укрпошта" оцінює щорічні
збитки від доставки пенсій в...

"Укрпошта" оцінює щорічні збитки від доставки пенсій в...
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 09:00

"Укрпошта" оцінює щорічні збитки від доставки пенсій в...

Пропонуємо до обговорення:
На думку керівника компанії, при держрегулюванні цін потрібно компенсувати втрати компаній від цього регулювання.

Дивися повний текст "Укрпошта" оцінює щорічні збитки від доставки пенсій в мільярд гривень.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 09:01

Удивительное рядом. Банки буквально дерутся за обслуживание пенсионеров, ибо выгодное это дело, а Укрпочта несет миллиардные убытки. Чудо чудесное.

Еще бы посмотреть сколько денег тратит пенсионный фонд на обслуживание самого себя.
heavensfeel
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 09:16

Re: "Укрпошта" оцінює щорічні збитки від доставки пенсій в..

Имеется ввиду наверное содержание почтальонов, которые разносят деньги пенсионерам. Банк же этим не занимается.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 10:27

Комуто это выгодно!!!
mapamapa
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 10:27

Если у УКРПОЧТЫ забрать пенсии, думаю, смело можно закрывать эту багадельню
idealstorm
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 10:41

  idealstorm написав:Если у УКРПОЧТЫ забрать пенсии, думаю, смело можно закрывать эту багадельню
Да нет, есть еще коммуналка, пересылка почтовых отправлений и т.п. Наоборот если за почту взяться с нее можно сделать довольно прибыльного монстра.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 12:28

  otg написав:Имеется ввиду наверное содержание почтальонов, которые разносят деньги пенсионерам. Банк же этим не занимается.

так почтальоны ведь и так ходят - разносят почту. или пенсия такая тяжелая что на её доставку тратятся доп. силы?
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 12:48

Re: "Укрпошта" оцінює щорічні збитки від доставки пенсій в..

  RomanTik написав:так почтальоны ведь и так ходят - разносят почту. или пенсия такая тяжелая что на её доставку тратятся доп. силы?

почты меньше, чем пенсий. пенсия доставляется домой, а не до почтового ящика.
очевидно, что доставка пенсий оплачивается дополнительно, иначе про убытки от этой услуги никто бы не говорил.
  heavensfeel написав:Удивительное рядом. Банки буквально дерутся за обслуживание пенсионеров, ибо выгодное это дело, а Укрпочта несет миллиардные убытки. Чудо чудесное.

банки не приносят наличные домой каждому пенсионеру.
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 12:52

  RomanTik написав:так почтальоны ведь и так ходят - разносят почту. или пенсия такая тяжелая что на её доставку тратятся доп. силы?
Да и разносить почту убыточно наверное. Скорее всего ее будут вскоре разносить за доп плату. Типа как на новой почте или др. службах.
otg
 
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