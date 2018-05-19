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У Порошенка заговорили
про підняття мінімалки

У Порошенка заговорили про підняття мінімалки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 09:20

У Порошенка заговорили про підняття мінімалки

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказала представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко.

Дивися повний текст У Порошенка заговорили про підняття мінімалки.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 09:20

В жирном 2008 году минималка была около 120 долл. В нынешнем ее хотят довести до 160. Хорошо это или нет?
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 09:45

Ну надо же им о чем-то говорить.
Тем более скоро выборы. Если не "делать", то хоть "поговорить" :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 09:57

  otg написав:В жирном 2008 году минималка была около 120 долл. В нынешнем ее хотят довести до 160. Хорошо это или нет?

Проблема не в минимальной зарплате. Проблема в том что до повышения минималки у конкретного специалиста зарплата была 8 тысяч, а стала 10 тысяч. Повышение в лучшем случае за полтора года 25%. А цены поднялись за эти полтора года как будто у всех зарплаты выросли в 2 раза, а не только минималка. Вот об этом говорить не хотят, и не хотят говорить о прямой разнарядке по министерствам не поднимать вот такие средние зарплаты на вменяемый процент.
vovan27
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 10:01

  otg написав:В жирном 2008 году минималка была около 120 долл. В нынешнем ее хотят довести до 160. Хорошо это или нет?

В жирном 2008 цены были на порядок ниже причем на все.
шурец
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 10:04

  vovan27 написав:
  otg написав:В жирном 2008 году минималка была около 120 долл. В нынешнем ее хотят довести до 160. Хорошо это или нет?

Проблема не в минимальной зарплате. Проблема в том что до повышения минималки у конкретного специалиста зарплата была 8 тысяч, а стала 10 тысяч. Повышение в лучшем случае за полтора года 25%. А цены поднялись за эти полтора года как будто у всех зарплаты выросли в 2 раза, а не только минималка. Вот об этом говорить не хотят, и не хотят говорить о прямой разнарядке по министерствам не поднимать вот такие средние зарплаты на вменяемый процент.
Ну инфляция это отдельный разговор. Здесь есть масса причин. Повышение цен на энергоносители, отсутствие конкурентной среды и пр. пр. Важно другое. Нигде в мире не стимулируют экономику поднятием минималки. Нигде ни в одной рыночной стране не важна так минималка как у нас. Более того, про нее практически нигде не вспоминают, ибо зарплаты как правило на много выше чем этот показатель. Поэтому я и заговорил про жирный 2008 год.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 10:05

  шурец написав:
  otg написав:В жирном 2008 году минималка была около 120 долл. В нынешнем ее хотят довести до 160. Хорошо это или нет?

В жирном 2008 цены были на порядок ниже причем на все.
И доллар был 5. В долларах были выше и значительно.
otg
 
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