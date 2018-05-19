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У Порошенка заговорили про підняття мінімалки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 чер, 2018 13:39
RomanTik написав:
а крайними останутся пенсионеры - им то такими темпами пенсии никто поднимать не собирается.
к сожалению.
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Pegasmaster
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П'ят 20 кві, 2018 12:13
Moimir