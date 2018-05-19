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У Порошенка заговорили
про підняття мінімалки

У Порошенка заговорили про підняття мінімалки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 13:39

Re: У Порошенка заговорили про підняття мінімалки

  RomanTik написав:а крайними останутся пенсионеры - им то такими темпами пенсии никто поднимать не собирается.

к сожалению.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 14:15

Откровенное вранье.Врачей и учителей по окладу сравняли с уборщицами,т.к тарифная сетка считается с 1600грн.В итоге все сидят на минималке.У кого есть стаж получают немного больше.
pontardawe88
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 14:24

Re: У Порошенка заговорили про підняття мінімалки

Эпиграф
"Выборы, выборы, кандидаты - пидо..ы."

Вот скажите, какое отношение имеет Гарант Конституции, главнокомандующий к таким чисто экономическим вопросам, как минимальная зарплата, и для решения которых есть специальный орган - Кабинет Министров?
Но это Украина, детка и это украинский электорат, который всеръез обсуждает очередные маразмы из алкопрезидентского делириия.
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 15:24

А давайте не зарплаты поднимать, а цены опускать.
И вообще, привяжите ее к курсу доллара. Тогда и видно будет поднимается она или опускается или стоит на месте и только языками поднимают.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 17:27

p_a_l нельзя привязать к курсу. доллар и евро никто не разрешит печатать. к евро можно привязать только налоги/акцизы.
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 19:01

Re: У Порошенка заговорили про підняття мінімалки

Убили покупательную способность граждан, поставили экономику в стопор, теперь делают словесные шаги к улучшению.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 19:44

Готовимся к очередному повышению цен на хлебушек и всего остального. А бараны у руля не поймут никак, что своим повышением только рост цен стимулируют.
Капитан корабля всё никак не поймёт почему корабль идёт на дно
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 20:50

Re: У Порошенка заговорили про підняття мінімалки

  Ratatui написав:А бараны у руля не поймут никак, что своим повышением только рост цен стимулируют.
Капитан корабля всё никак не поймёт почему корабль идёт на дно

думается мне, что там не бараны и всё они понимают.
а бараны мы.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 22:22

  Pegasmaster написав:
  Ratatui написав:А бараны у руля не поймут никак, что своим повышением только рост цен стимулируют.
Капитан корабля всё никак не поймёт почему корабль идёт на дно

думается мне, что там не бараны и всё они понимают.
а бараны мы.


это точно, причем уже почти 27 лет...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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