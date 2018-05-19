к сожалению.
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Додано: Сер 20 чер, 2018 13:39
Re: У Порошенка заговорили про підняття мінімалки
Додано: Сер 20 чер, 2018 14:15
Откровенное вранье.Врачей и учителей по окладу сравняли с уборщицами,т.к тарифная сетка считается с 1600грн.В итоге все сидят на минималке.У кого есть стаж получают немного больше.
Додано: Сер 20 чер, 2018 14:24
Re: У Порошенка заговорили про підняття мінімалки
Эпиграф
"Выборы, выборы, кандидаты - пидо..ы."
Вот скажите, какое отношение имеет Гарант Конституции, главнокомандующий к таким чисто экономическим вопросам, как минимальная зарплата, и для решения которых есть специальный орган - Кабинет Министров?
Но это Украина, детка и это украинский электорат, который всеръез обсуждает очередные маразмы из алкопрезидентского делириия.
Прокремлевский тролль.
Додано: Сер 20 чер, 2018 15:24
А давайте не зарплаты поднимать, а цены опускать.
И вообще, привяжите ее к курсу доллара. Тогда и видно будет поднимается она или опускается или стоит на месте и только языками поднимают.
Додано: Сер 20 чер, 2018 17:27
p_a_l нельзя привязать к курсу. доллар и евро никто не разрешит печатать. к евро можно привязать только налоги/акцизы.
Савченко Так!
Додано: Сер 20 чер, 2018 19:01
Re: У Порошенка заговорили про підняття мінімалки
Убили покупательную способность граждан, поставили экономику в стопор, теперь делают словесные шаги к улучшению.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 20 чер, 2018 19:44
Готовимся к очередному повышению цен на хлебушек и всего остального. А бараны у руля не поймут никак, что своим повышением только рост цен стимулируют.
Капитан корабля всё никак не поймёт почему корабль идёт на дно
Додано: Сер 20 чер, 2018 20:50
Re: У Порошенка заговорили про підняття мінімалки
Додано: Сер 20 чер, 2018 22:22
это точно, причем уже почти 27 лет...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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