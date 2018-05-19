У Порошенка заговорили про підняття мінімалки

Ну так производите что-то и продевайте дешевле. В чем проблема ? Поедите, например, в деревню растить свиней и продавайте мясо в Киеве за пол цены.
А так ж*** просиживать на стуле и умничать все умеют
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Додано: Чет 21 чер, 2018 07:55
Ну так производите что-то и продевайте дешевле. В чем проблема ? Поедите, например, в деревню растить свиней и продавайте мясо в Киеве за пол цены.
А так ж*** просиживать на стуле и умничать все умеют
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