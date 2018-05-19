У Порошенка заговорили про підняття мінімалки

Ну так производите что-то и продевайте дешевле. В чем проблема ? Поедите, например, в деревню растить свиней и продавайте мясо в Киеве за пол цены.
А так ж*** просиживать на стуле и умничать все умеют
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Додано: Чет 21 чер, 2018 07:55
Ну так производите что-то и продевайте дешевле. В чем проблема ? Поедите, например, в деревню растить свиней и продавайте мясо в Киеве за пол цены.
А так ж*** просиживать на стуле и умничать все умеют
Додано: Чет 21 чер, 2018 09:01
Для повышения реальной минимальной зп необходимо повысить ВВП Украины в приведенных ценах (объем производства в натуральном выражении) на душу населения. А этот показатель продолжает сползать в низ. Или повысить производительность труда работающих, или заставить работать дармоедов, или очередной виток обесценивания гривны и роста цен. Бонусный минус, скрытый рост налогов, для успешного выбивания которых нужно увеличить количество смотрящих/контролирующих.
Додано: Чет 21 чер, 2018 09:07
А еще не плохо бы работодателям начать побольше делиться со своими работниками, а не только себе пузо набивать.
Додано: Чет 21 чер, 2018 09:11
Додано: Чет 21 чер, 2018 09:16
Это лишь отношения "Работодатель" - "Работник". За сколько люди готовы работать - столько им и платят.
Если в магазине будет продавать молоко за 10 грн и такое же самое за 20 грн, то какое Вы купите? Так же и работодатель "покупает работу" на рынке труда.
А вот ручное управление экономикой в виде безосновательного повышения минималки - вот это уже преступление против всего народа.
Многие бюджетники (учителя, медики) уже сейчас получают столько же, сколько обычные уборщицы, который моют в их кабинетах полы. А потом сверху им еще "повшение оклада" прилетает, в виде "+" к окладу и "-" к бонусам по всем статьям. В итоге реальное суммарное повышение в 15 грн на всю страну пиарят как повышение окладов учителям! Ура, товарищи! Унизили уже дальше некуда, но все равно не могут остановиться.
Додано: Чет 21 чер, 2018 09:17
А это уже вопрос к свободе конкуренции. Когда к нам будет стоять очередь из "западных" инвесторов в реальный сектор экономики (производителей)- их устроит и 3-5% годовых, так оно и будет. Конечно олигархи, сидящие на "потоках" чухают себя хорошо. А мелкий и средний бизнес? Закрытие- да. Хотя могут быть прокладки олигархических структур, но это "фуксы".
Додано: Чет 21 чер, 2018 09:42
Imp
Ну в мегаполисах может оно и так, а вот в небольших городках, ты либо работаешь на те деньги, что предлагает работодатель, либо сиди дома. Чего греха таить, основная масса владельцев бизнеса откровенные жлобы.
Додано: Чет 21 чер, 2018 09:46
Re: У Порошенка заговорили про підняття мінімалки
Ну прям тираны, сатрапы и диктаторы. Работники прикручены проволокой к батарее
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Додано: Чет 21 чер, 2018 09:50
Додано: Чет 21 чер, 2018 09:54
Скажу так - вы в корне неправы. Даже в самых небольших городах работодатель не один единственный. И ни один работодатель не меценат, это очевидно. Платит именно столько, за сколько готовы в этом городе делать эту работу на требуемом уровне. Внезапно, это справедливо
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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