У Порошенка заговорили про підняття мінімалки

Додано: Чет 21 чер, 2018 09:16

vetka написав: mx2018 написав: Для повышения реальной минимальной зп необходимо повысить ВВП Украины в приведенных ценах (объем производства в натуральном выражении) на душу населения. А этот показатель продолжает сползать в низ. Или повысить производительность труда работающих, или заставить работать дармоедов, или очередной виток обесценивания гривны и роста цен. Бонусный минус, скрытый рост налогов, для успешного выбивания которых нужно увеличить количество смотрящих/контролирующих. Для повышения реальной минимальной зп необходимо повысить ВВП Украины в приведенных ценах (объем производства в натуральном выражении) на душу населения. А этот показатель продолжает сползать в низ. Или повысить производительность труда работающих, или заставить работать дармоедов, или очередной виток обесценивания гривны и роста цен. Бонусный минус, скрытый рост налогов, для успешного выбивания которых нужно увеличить количество смотрящих/контролирующих.

А еще не плохо бы работодателям начать побольше делиться со своими работниками, а не только себе пузо набивать. А еще не плохо бы работодателям начать побольше делиться со своими работниками, а не только себе пузо набивать.

Это лишь отношения "Работодатель" - "Работник". За сколько люди готовы работать - столько им и платят.Если в магазине будет продавать молоко за 10 грн и такое же самое за 20 грн, то какое Вы купите? Так же и работодатель "покупает работу" на рынке труда.А вот ручное управление экономикой в виде безосновательного повышения минималки - вот это уже преступление против всего народа.Многие бюджетники (учителя, медики) уже сейчас получают столько же, сколько обычные уборщицы, который моют в их кабинетах полы. А потом сверху им еще "повшение оклада" прилетает, в виде "+" к окладу и "-" к бонусам по всем статьям. В итоге реальное суммарное повышение в 15 грн на всю страну пиарят как повышение окладов учителям! Ура, товарищи! Унизили уже дальше некуда, но все равно не могут остановиться.