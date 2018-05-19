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У Порошенка заговорили
про підняття мінімалки

У Порошенка заговорили про підняття мінімалки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 07:55

  p_a_l написав:А давайте не зарплаты поднимать, а цены опускать.
И вообще, привяжите ее к курсу доллара. Тогда и видно будет поднимается она или опускается или стоит на месте и только языками поднимают.

Ну так производите что-то и продевайте дешевле. В чем проблема ? Поедите, например, в деревню растить свиней и продавайте мясо в Киеве за пол цены.
А так ж*** просиживать на стуле и умничать все умеют :mrgreen:
ssnet
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 09:01

Для повышения реальной минимальной зп необходимо повысить ВВП Украины в приведенных ценах (объем производства в натуральном выражении) на душу населения. А этот показатель продолжает сползать в низ. Или повысить производительность труда работающих, или заставить работать дармоедов, или очередной виток обесценивания гривны и роста цен. Бонусный минус, скрытый рост налогов, для успешного выбивания которых нужно увеличить количество смотрящих/контролирующих.
mx2018
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 09:07

  mx2018 написав:Для повышения реальной минимальной зп необходимо повысить ВВП Украины в приведенных ценах (объем производства в натуральном выражении) на душу населения. А этот показатель продолжает сползать в низ. Или повысить производительность труда работающих, или заставить работать дармоедов, или очередной виток обесценивания гривны и роста цен. Бонусный минус, скрытый рост налогов, для успешного выбивания которых нужно увеличить количество смотрящих/контролирующих.

А еще не плохо бы работодателям начать побольше делиться со своими работниками, а не только себе пузо набивать.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 09:11

  ssnet написав:А так ж*** просиживать на стуле и умничать все умеют :mrgreen:

Справедливое замечание. Перечитайте его сами еще раз и подумайте, не относится ли оно к Вам?
Imp
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 09:16

  vetka написав:
  mx2018 написав:Для повышения реальной минимальной зп необходимо повысить ВВП Украины в приведенных ценах (объем производства в натуральном выражении) на душу населения. А этот показатель продолжает сползать в низ. Или повысить производительность труда работающих, или заставить работать дармоедов, или очередной виток обесценивания гривны и роста цен. Бонусный минус, скрытый рост налогов, для успешного выбивания которых нужно увеличить количество смотрящих/контролирующих.

А еще не плохо бы работодателям начать побольше делиться со своими работниками, а не только себе пузо набивать.

Это лишь отношения "Работодатель" - "Работник". За сколько люди готовы работать - столько им и платят.
Если в магазине будет продавать молоко за 10 грн и такое же самое за 20 грн, то какое Вы купите? Так же и работодатель "покупает работу" на рынке труда.
А вот ручное управление экономикой в виде безосновательного повышения минималки - вот это уже преступление против всего народа.
Многие бюджетники (учителя, медики) уже сейчас получают столько же, сколько обычные уборщицы, который моют в их кабинетах полы. А потом сверху им еще "повшение оклада" прилетает, в виде "+" к окладу и "-" к бонусам по всем статьям. В итоге реальное суммарное повышение в 15 грн на всю страну пиарят как повышение окладов учителям! Ура, товарищи! Унизили уже дальше некуда, но все равно не могут остановиться.
Imp
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 09:17

А это уже вопрос к свободе конкуренции. Когда к нам будет стоять очередь из "западных" инвесторов в реальный сектор экономики (производителей)- их устроит и 3-5% годовых, так оно и будет. Конечно олигархи, сидящие на "потоках" чухают себя хорошо. А мелкий и средний бизнес? Закрытие- да. Хотя могут быть прокладки олигархических структур, но это "фуксы".
mx2018
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 09:42

Imp
Ну в мегаполисах может оно и так, а вот в небольших городках, ты либо работаешь на те деньги, что предлагает работодатель, либо сиди дома. Чего греха таить, основная масса владельцев бизнеса откровенные жлобы.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 09:46

Re: У Порошенка заговорили про підняття мінімалки

  vetka написав:А еще не плохо бы работодателям начать побольше делиться со своими работниками, а не только себе пузо набивать.

Ну прям тираны, сатрапы и диктаторы. Работники прикручены проволокой к батарее
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Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 09:50

  Faceless написав:
  vetka написав:А еще не плохо бы работодателям начать побольше делиться со своими работниками, а не только себе пузо набивать.

Ну прям тираны, сатрапы и диктаторы. Работники прикручены проволокой к батарее

Именно.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 09:54

  vetka написав:
  Faceless написав:
  vetka написав:А еще не плохо бы работодателям начать побольше делиться со своими работниками, а не только себе пузо набивать.

Ну прям тираны, сатрапы и диктаторы. Работники прикручены проволокой к батарее

Именно.

Скажу так - вы в корне неправы. Даже в самых небольших городах работодатель не один единственный. И ни один работодатель не меценат, это очевидно. Платит именно столько, за сколько готовы в этом городе делать эту работу на требуемом уровне. Внезапно, это справедливо
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Faceless
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  #<1234>
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