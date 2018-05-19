У Порошенка заговорили про підняття мінімалки

Это ваше мнение. Я права. Вы столкнитесь с поиском работы не только в айти-сфере, в райцентре за 300 км от Киева, потом пообщаемся. Всех благ!
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 21 чер, 2018 10:12
Это ваше мнение. Я права. Вы столкнитесь с поиском работы не только в айти-сфере, в райцентре за 300 км от Киева, потом пообщаемся. Всех благ!
Додано: Чет 21 чер, 2018 10:23
Faceless
Справедливо люди выезжают масами за границу. При этом составе олигархата и советского мышления ничего в стране не поменяеться.
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