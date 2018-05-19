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У Порошенка заговорили
про підняття мінімалки

У Порошенка заговорили про підняття мінімалки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 10:12

  Faceless написав:Скажу так - вы в корне неправы. Даже в самых небольших городах работодатель не один единственный. И ни один работодатель не меценат, это очевидно. Платит именно столько, за сколько готовы в этом городе делать эту работу на требуемом уровне. Внезапно, это справедливо

Это ваше мнение. Я права. Вы столкнитесь с поиском работы не только в айти-сфере, в райцентре за 300 км от Киева, потом пообщаемся. Всех благ!
vetka
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 10:23

Faceless
Справедливо люди выезжают масами за границу. При этом составе олигархата и советского мышления ничего в стране не поменяеться.
SuperNeo
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 10:42

  vetka написав:
  Faceless написав:Скажу так - вы в корне неправы. Даже в самых небольших городах работодатель не один единственный. И ни один работодатель не меценат, это очевидно. Платит именно столько, за сколько готовы в этом городе делать эту работу на требуемом уровне. Внезапно, это справедливо

Это ваше мнение. Я права. Вы столкнитесь с поиском работы не только в айти-сфере, в райцентре за 300 км от Киева, потом пообщаемся. Всех благ!

Кстати было время, сталкивался, как раз в райцентре примерно 300 км от Киева. Само собой не айти. И в облцентрах аналогично (хотя выбор поболее)
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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