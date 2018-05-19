У Порошенка заговорили про підняття мінімалки

Это ваше мнение. Я права. Вы столкнитесь с поиском работы не только в айти-сфере, в райцентре за 300 км от Киева, потом пообщаемся. Всех благ!
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Додано: Чет 21 чер, 2018 10:12
Это ваше мнение. Я права. Вы столкнитесь с поиском работы не только в айти-сфере, в райцентре за 300 км от Киева, потом пообщаемся. Всех благ!
Додано: Чет 21 чер, 2018 10:23
Faceless
Справедливо люди выезжают масами за границу. При этом составе олигархата и советского мышления ничего в стране не поменяеться.
Додано: Чет 21 чер, 2018 10:42
Кстати было время, сталкивался, как раз в райцентре примерно 300 км от Киева. Само собой не айти. И в облцентрах аналогично (хотя выбор поболее)
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Додано: Чет 21 чер, 2018 14:44
Справедливо? Это не совсем то слово. Корректней сказать - зарплату для сотрудника диктует рынок труда. Рынок - это не справедливость, рынок это результат конкуренции людей всеми возможными способами (включая незаконные). Но тут правительство решает поднять минимальную зарплату до 4200 грн, при прожиточном минимуме для трудоспособных граждан 1921 грн. И где тут рынок?
Логика правительства понятная - перед выборами поднять зарплаты бюджетникам (уборщицы до директора) и уменьшить затраты на субсидии.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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