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У Порошенка заговорили
про підняття мінімалки

У Порошенка заговорили про підняття мінімалки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 10:12

  Faceless написав:Скажу так - вы в корне неправы. Даже в самых небольших городах работодатель не один единственный. И ни один работодатель не меценат, это очевидно. Платит именно столько, за сколько готовы в этом городе делать эту работу на требуемом уровне. Внезапно, это справедливо

Это ваше мнение. Я права. Вы столкнитесь с поиском работы не только в айти-сфере, в райцентре за 300 км от Киева, потом пообщаемся. Всех благ!
vetka
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 10:23

Faceless
Справедливо люди выезжают масами за границу. При этом составе олигархата и советского мышления ничего в стране не поменяеться.
SuperNeo
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 10:42

  vetka написав:
  Faceless написав:Скажу так - вы в корне неправы. Даже в самых небольших городах работодатель не один единственный. И ни один работодатель не меценат, это очевидно. Платит именно столько, за сколько готовы в этом городе делать эту работу на требуемом уровне. Внезапно, это справедливо

Это ваше мнение. Я права. Вы столкнитесь с поиском работы не только в айти-сфере, в райцентре за 300 км от Киева, потом пообщаемся. Всех благ!

Кстати было время, сталкивался, как раз в райцентре примерно 300 км от Киева. Само собой не айти. И в облцентрах аналогично (хотя выбор поболее)
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Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 14:44

  Faceless написав:Скажу так - вы в корне неправы. Даже в самых небольших городах работодатель не один единственный. И ни один работодатель не меценат, это очевидно. Платит именно столько, за сколько готовы в этом городе делать эту работу на требуемом уровне. Внезапно, это справедливо

Справедливо? Это не совсем то слово. Корректней сказать - зарплату для сотрудника диктует рынок труда. Рынок - это не справедливость, рынок это результат конкуренции людей всеми возможными способами (включая незаконные). Но тут правительство решает поднять минимальную зарплату до 4200 грн, при прожиточном минимуме для трудоспособных граждан 1921 грн. И где тут рынок?
Логика правительства понятная - перед выборами поднять зарплаты бюджетникам (уборщицы до директора) и уменьшить затраты на субсидии.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:59

  Pegasmaster написав:как я понял из речей министров у нас поднятием минималки не стимулируют экономику, а хотят вывести из тени зарплаты, ну и соотв. планируют повысить налоговые поступления.
вряд ли поднятием минимальной зп можно как-то стимулировать экономику, особенно частный сектор. зп это ж одна из составляющих себестоимости.
И стимулирует тоже. Правда потом же расплачиваются инфляцией. Потом же плачутся относительно ее. В стране где все привыкли делать не рыночными механизмами это нормально. Только от того и гипертрофированность нашей экономики.
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:03

  p_a_l написав:А давайте не зарплаты поднимать, а цены опускать.
И вообще, привяжите ее к курсу доллара. Тогда и видно будет поднимается она или опускается или стоит на месте и только языками поднимают.
Так делали в прибалтийских странах. Много было тех кто ругал и тех кто хвалил такую денежную политику.
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:04

  Ratatui написав:Готовимся к очередному повышению цен на хлебушек и всего остального. А бараны у руля не поймут никак, что своим повышением только рост цен стимулируют.
Капитан корабля всё никак не поймёт почему корабль идёт на дно
А цены повышают по команде сверху?
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:07

  SMOKE написав:Посмотрите сколько неадекватов тут отписывается под новостями. Минималку можно смело поднять до 5000 грн- это просто вывод из тени зарплат. На инфляцию это никак не повлияет от слова совсем, а налоговые отчисления в казну увеличит. У нас всё ещё большая часть экономики в тени.
Вы думаете что проблема только в инфляции? Так инфляция это не проблема, давайте поднимем до 10 тыс. А еще лучше до 20 :) Прикиньте практически вся экономика выйдет из тени :)
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:46

Re: У Порошенка заговорили про підняття мінімалки

  mx2018 написав:Для повышения реальной минимальной зп необходимо повысить ВВП Украины в приведенных ценах (объем производства в натуральном выражении) на душу населения. А этот показатель продолжает сползать в низ.


https://www.google.com/publicdata/explo ... &ind=false

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%9F%D0%A1)_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F

фактчекинг, ввп Украины на человека, с учетом покупательной способности вышел на уровень 2008 и 2013 "жирных годов" и обогнал.

Поднятие минималки - и выход экономики из тени и борьба с бедностью и мотивация поднимать эффективность труда или искать новую работу. Или, на крайний случай, менять место нищенсtвования, нафиг сидеть в "маленьком городишке" на 1000 гривен в месяц?!!!
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