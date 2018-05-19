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У Порошенка заговорили про підняття мінімалки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 22 чер, 2018 22:21
Ratatui написав:
Так точно. Посмотрите сколько стоил хлебушек и курятина до минималки 3200. Далее процесс продолжился и стало ещё дороже потому как минималка 3700, а при 4100-4200 будет хлебушек с сальцом ещё дороже.
Потому как каждые дополнительные 500-1000 грн официального налога бизнес приклеивает к цене продоваемого продукта.(неважно сало это или унитаз с рубероидом).
Эээ нет. Это не сверху. Что минималка повлияла это да. Но с хлебом все очень просто. Не хотите платить больше, купите хлебопечку. А так в нормальном мире все регулирует конкуренция. Она не позволяет разыграться инфляции. Мы правда в др. мире живем.
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 22:39
Kripo написав:
фактчекинг, ввп Украины на человека, с учетом покупательной способности вышел на уровень 2008 и 2013 "жирных годов" и обогнал.
Да действительно. Честно говоря я думал что в этом году догонит.
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