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У Порошенка заговорили
про підняття мінімалки

У Порошенка заговорили про підняття мінімалки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 22:21

  Ratatui написав:
Так точно. Посмотрите сколько стоил хлебушек и курятина до минималки 3200. Далее процесс продолжился и стало ещё дороже потому как минималка 3700, а при 4100-4200 будет хлебушек с сальцом ещё дороже.

Потому как каждые дополнительные 500-1000 грн официального налога бизнес приклеивает к цене продоваемого продукта.(неважно сало это или унитаз с рубероидом). :mrgreen:
Эээ нет. Это не сверху. Что минималка повлияла это да. Но с хлебом все очень просто. Не хотите платить больше, купите хлебопечку. А так в нормальном мире все регулирует конкуренция. Она не позволяет разыграться инфляции. Мы правда в др. мире живем.
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 22:39

  Kripo написав:
фактчекинг, ввп Украины на человека, с учетом покупательной способности вышел на уровень 2008 и 2013 "жирных годов" и обогнал.
Да действительно. Честно говоря я думал что в этом году догонит.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 23:45

  otg написав:
  Ratatui написав:
Так точно. Посмотрите сколько стоил хлебушек и курятина до минималки 3200. Далее процесс продолжился и стало ещё дороже потому как минималка 3700, а при 4100-4200 будет хлебушек с сальцом ещё дороже.

Потому как каждые дополнительные 500-1000 грн официального налога бизнес приклеивает к цене продоваемого продукта.(неважно сало это или унитаз с рубероидом). :mrgreen:
Эээ нет. Это не сверху. Что минималка повлияла это да. Но с хлебом все очень просто. Не хотите платить больше, купите хлебопечку. А так в нормальном мире все регулирует конкуренция. Она не позволяет разыграться инфляции. Мы правда в др. мире живем.


Динамику подорожания мучицы за год приводить не буду(я ей тоже торгую :lol: ), но и она подоржала. Поэтому хлебопечка спасает , но не сильно. Да и вообще я хлеб ем очень редко или вообще не ем. Слава богу могу себе позволить мяско с овощами круглый год. Мясоед я.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 16:47

Ratatui мясо вообще то надо есть с хлебом. :) И все таки спасает хлебопечка. На др форуме считали себестоимость. Так что здесь все просто. Будут гнать цену, все купят хлебопечки. Конкуренция и рынок тот доктор что лечит все.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 18:19

  otg написав:Ratatui мясо вообще то надо есть с хлебом. :) И все таки спасает хлебопечка. На др форуме считали себестоимость. Так что здесь все просто. Будут гнать цену, все купят хлебопечки. Конкуренция и рынок тот доктор что лечит все.


И всё таки лучше без хлеба.И полезнее и вкуснее. :D
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 20:42

Re: У Порошенка заговорили про підняття мінімалки

otg написав:Ratatui мясо вообще то надо есть с хлебом. :) И все таки спасает хлебопечка. На др форуме считали себестоимость. Так что здесь все просто. Будут гнать цену, все купят хлебопечки. Конкуренция и рынок тот доктор что лечит все.
Мясо с овощами надо есть, а не с хлебом
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 20:50

  Faceless написав:
otg написав:Ratatui мясо вообще то надо есть с хлебом. :) И все таки спасает хлебопечка. На др форуме считали себестоимость. Так что здесь все просто. Будут гнать цену, все купят хлебопечки. Конкуренция и рынок тот доктор что лечит все.
Мясо с овощами надо есть, а не с хлебом

Надо кому? Нет, все таки с хлебом, а овощи по желанию и вкусу.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 21:10

Re: У Порошенка заговорили про підняття мінімалки

otg написав:
  Faceless написав:
otg написав:Ratatui мясо вообще то надо есть с хлебом. :) И все таки спасает хлебопечка. На др форуме считали себестоимость. Так что здесь все просто. Будут гнать цену, все купят хлебопечки. Конкуренция и рынок тот доктор что лечит все.
Мясо с овощами надо есть, а не с хлебом

Надо кому? Нет, все таки с хлебом, а овощи по желанию и вкусу.
Хлеб в лучшем случае бесполезен, в худшем вреден. В отличие от овощей
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 21:56

Для чп-шников остался выход- закрывать деятельность,после первого поднятия было массовое сокращение работников, увеличение налогов,не все переживут.
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон
avoska220
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