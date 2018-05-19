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У Порошенка заговорили
про підняття мінімалки

У Порошенка заговорили про підняття мінімалки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 20:00

  otg написав:
  Faceless написав:Хлеб в лучшем случае бесполезен, в худшем вреден. В отличие от овощей

Ну Вы имеете право на свое мнение. :)


Мясцо с овощами и винцом хорошим повкуснее будет.
Ratatui
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