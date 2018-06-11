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МВФ очікує від Києва
правок до закону про...

МВФ очікує від Києва правок до закону про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 10:47

МВФ очікує від Києва правок до закону про...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду

Дивися повний текст МВФ очікує від Києва правок до закону про Антикорупційний суд - Лагард.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 10:47

Сие следует читать так: мы оценили красоту игры но развести нас как котят не выйдет, сначала стулья а уж потом деньги.
gleb
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 10:49

Наконец-то МВФ поумнел, и понял с какими аферистами имеет дело :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 11:43

Наивные.
МВФ против наперсточников, кто же победит?
Интрига...
antey1969
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