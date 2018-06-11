Про це повідомила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду
Дивися повний текст МВФ очікує від Києва правок до закону про Антикорупційний суд - Лагард.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 чер, 2018 10:47
МВФ очікує від Києва правок до закону про...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МВФ очікує від Києва правок до закону про Антикорупційний суд - Лагард.
Додано: Сер 20 чер, 2018 10:47
Сие следует читать так: мы оценили красоту игры но развести нас как котят не выйдет, сначала стулья а уж потом деньги.
Додано: Сер 20 чер, 2018 10:49
Наконец-то МВФ поумнел, и понял с какими аферистами имеет дело
Всё IMHO
|