Про це повідомила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду
Дивися повний текст МВФ очікує від Києва правок до закону про Антикорупційний суд - Лагард.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 чер, 2018 10:47
МВФ очікує від Києва правок до закону про...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МВФ очікує від Києва правок до закону про Антикорупційний суд - Лагард.
Додано: Сер 20 чер, 2018 10:47
Сие следует читать так: мы оценили красоту игры но развести нас как котят не выйдет, сначала стулья а уж потом деньги.
Додано: Сер 20 чер, 2018 10:49
Наконец-то МВФ поумнел, и понял с какими аферистами имеет дело
Всё IMHO
Додано: Сер 20 чер, 2018 12:36
Гра в наперстки не пройшла.А раніше проходило.Баригам терміново потрібно щось міняти,потрібен "новий" лохотрон.
Додано: Сер 20 чер, 2018 14:04
За три года в МВФ поняли с кем имеют дело.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Чет 21 чер, 2018 10:09
Я думаю просто услышали слова Трампа об украинской коррупции на саммите G-7 и поняли что с выдачей денег торопиться не стоит...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Зараз переглядають цей форум: 1007qwert, myshapiton і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|