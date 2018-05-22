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ЄС зробив перший крок до збільшення вартості шенгенських віз
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 чер, 2018 11:45
Пропонуємо до обговорення:
Вартість в'їзних документів планують збільшити з €60 до €80.
Дивися повний текст ЄС зробив перший крок до збільшення вартості шенгенських віз
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R2
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Додано: Сер 20 чер, 2018 11:45
нам всё равно, у нас безвиз))
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fishman
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Додано: Сер 20 чер, 2018 12:22
fishman написав:
нам всё равно, у нас безвиз))
С таким кличеством нелегальных работников из Украины эту лавочку могут и прикрыть.
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link654
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