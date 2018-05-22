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ЄС зробив перший крок до
збільшення вартості шенгенських віз

ЄС зробив перший крок до збільшення вартості шенгенських віз
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 11:45

ЄС зробив перший крок до збільшення вартості шенгенських віз

Пропонуємо до обговорення:
Вартість в'їзних документів планують збільшити з €60 до €80.

Дивися повний текст ЄС зробив перший крок до збільшення вартості шенгенських віз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 11:45

нам всё равно, у нас безвиз))
fishman
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 12:22

  fishman написав:нам всё равно, у нас безвиз))

С таким кличеством нелегальных работников из Украины эту лавочку могут и прикрыть.
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