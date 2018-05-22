Вартість в'їзних документів планують збільшити з €60 до €80.
Дивися повний текст ЄС зробив перший крок до збільшення вартості шенгенських віз.
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Додано: Сер 20 чер, 2018 11:45
ЄС зробив перший крок до збільшення вартості шенгенських віз
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ЄС зробив перший крок до збільшення вартості шенгенських віз.
Додано: Сер 20 чер, 2018 12:22
Додано: Сер 20 чер, 2018 13:22
Re: ЄС зробив перший крок до збільшення вартості шенгенських
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