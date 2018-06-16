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АЗС, гаражі та паркінги можуть
зобов'язати облаштовувати...

АЗС, гаражі та паркінги можуть зобов'язати облаштовувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 11:48

АЗС, гаражі та паркінги можуть зобов'язати облаштовувати...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Лев Парцхаладзе.

Дивися повний текст АЗС, гаражі та паркінги можуть зобов'язати облаштовувати електрозарядками.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 11:48

Кто будет оплачивать весь этот праздник? Наконец, как будет происходить оплата на каждой конкретной зарядке? Специальной картой, банковской, бесплатно? Пока это никак не регулируется, так что вопросов очень много.
Watcher
 
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