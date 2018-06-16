Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Лев Парцхаладзе.
Дивися повний текст АЗС, гаражі та паркінги можуть зобов'язати облаштовувати електрозарядками.
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Додано: Сер 20 чер, 2018 11:48
АЗС, гаражі та паркінги можуть зобов'язати облаштовувати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст АЗС, гаражі та паркінги можуть зобов'язати облаштовувати електрозарядками.
Додано: Сер 20 чер, 2018 11:48
Кто будет оплачивать весь этот праздник? Наконец, как будет происходить оплата на каждой конкретной зарядке? Специальной картой, банковской, бесплатно? Пока это никак не регулируется, так что вопросов очень много.
Додано: Сер 20 чер, 2018 14:50
Сплачувати будуть власники цих об'єктів. І це не зрада, а зміна на краще для всієї країни.
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