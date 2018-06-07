|
|
|
Франція та Німеччина домовилися створити бюджет єврозони
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 чер, 2018 12:05
Пропонуємо до обговорення:
Про це лідери країн заявили після переговорів у німецькому замку Мезеберг, повідомляє Reuters.
Дивися повний текст Франція та Німеччина домовилися створити бюджет єврозони
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 82702
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 20 чер, 2018 12:05
а Италию и Испанию спросили ?
-
Ukrnalogi
-
-
- Повідомлень: 1420
- З нами з: 23.03.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 20 чер, 2018 12:16
Ukrnalogi написав:
а Италию и Испанию спросили ?
Ну да, еще и Грецию?
-
link654
-
-
- Повідомлень: 502
- З нами з: 14.05.09
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 80 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 чер, 2018 12:36
дайте и нам присосаться!
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 1098
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 303 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 23 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|