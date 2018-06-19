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Замороження активів: "Нафтогаз"
назвав лондонським...

Замороження активів: "Нафтогаз" назвав лондонським...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 12:20

Замороження активів: "Нафтогаз" назвав лондонським...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у повідомленні прес-служби "Нафтогазу".

Дивися повний текст Замороження активів: "Нафтогаз" назвав лондонським офісам 17 банків, які обслуговують "Газпром".
R2
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Пора браться и за Германию, где пока ничего не арестовали)
avax
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 12:32

Всё это мышинная возня пока не о чем не свидетельствующая.Практического результата ,кроме распила премиальных пока нет.
sena_2008atp
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