Про це йдеться у повідомленні прес-служби "Нафтогазу".
Дивися повний текст Замороження активів: "Нафтогаз" назвав лондонським офісам 17 банків, які обслуговують "Газпром".
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 чер, 2018 12:20
Замороження активів: "Нафтогаз" назвав лондонським...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Замороження активів: "Нафтогаз" назвав лондонським офісам 17 банків, які обслуговують "Газпром".
Додано: Сер 20 чер, 2018 12:32
Всё это мышинная возня пока не о чем не свидетельствующая.Практического результата ,кроме распила премиальных пока нет.
|